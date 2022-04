Toeta ka: kohalik ukrainlane kogub raha, et osta kodumaa sõduritele raadiosaatjaid

Esialgu plaanis Selianko osta kümme raadiosaatjat. Kui muidu maksaksid need 5340 eurot, siis tegi pood mehele kõva allahindlust ning oli nõus müüma saatjad 3898 euroga. Raadiosaatjad on kallid, sest tegemist on kaitstud ühendusega raadiosaatjatega, millest oleks tõesti ka Ukraina vägedele kasu. Raha annetati lausa 24 tunniga, ometi pole mees projektiga lõpetanud, kuna jätkab raadiosaatjate ostmist, kuni lahked inimesed raha annetavad.

Idee raadiosaatjate ostmiseks sai mees MTÜ Come Back Alive pressikonverentsidest, kus iga päev räägitakse ka sellest, missugust abi Ukrainas vaja on. MTÜ rajati juba 2014. aastal, kui Venemaa annekteeris Krimmi. “Pressikonverentsidel öeldi, et kaitstud suhtlusega on kehvasti. Kuna seda mitmel korral rõhutati, siis hakkasin uurima, millega õnnestuks neid aidata,” rääkis Selianko.

Selianko märkis, et iroonilisel kombel on internetiühendus Ukrainaga säilinud ning sedasi saab ta oma vanaemaga, kes seal elab, siiski suhelda. Küll aga on eesliinil võitlevatel Ukraina sõduritel vaja head ühendust, mis oleks ka kaitstud, et Vene okupandid ei saaks side pealt kuulata. Raadiosaatjate ostmist saab Fienta keskkonnas toetada. Selianko märkis, et seal ei võeta Ukraina projektidelt teenustasu, seega läheb iga euro asja ette. Lisaks raadiosaatjate ostmisele organiseerib Selianko nende transpordi Ukrainasse. Praegu tema sõnutsi ikka minibusse Eesti ja Ukraina vahelt on liikumas, kuid siiski vajab logistikaga tegelemine pisut nuputamist.

Selianko rääkis, et Eesti tugi on juba Ukrainale üks suurimaid olnud. “Vaatasin üht kaarti, kus oli näidatud riikide toetus rahasse arvestatuna ja siis võrreldi seda riigi SKPga (sisemajanduse koguproduktiga) ja Eesti oli selgelt esirinnas. Eestlaste abi on meeletu,” rõhutas ta.