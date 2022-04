Eile pärastlõunal unustas ema oma väikese lapse linnaliinibussi

"Kell 11 sai politsei kaks teadet, ühes teatas 4-aastase poisi ema lapse kadumisest, teises, et laps leiti bussist. Bussijuht andis lapse politseile üle, kohe pärast seda andis politseipatrull lapse ema kätte, lapsega on kõik korras,“ ütles Lääne-Harju politseijaoskonna patrullitalituse leitnant Artur Gelvey.

"Kui näete last, kes on avalikus kohas või ühistranspordis üksinda hirmul, nutab, on selgelt eksinud või ilmastikule ebasobivalt riides, on ainuõige otsus helistada kohe hädaabinumbril 112," soovitab TLT pressiesindaja Olga Polienko.