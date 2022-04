Vene vägede korraldatud massimõrv Ukraina pealinna Kiievi äärelinnades jahmatas rahvusvahelist üldsust. Võikad teod pälvisid laialdase hukkamõistu ning päädisid sadade Vene diplomaatide väljasaatmise ja uute sanktsioonidega lääneriikide poolt.

Kui suur on aga tõenäosus, et keegi selle koletu veresauna eest ka viimaks vastutusele võetakse ja kohtu ette tuuakse ning mis täpselt peaks selleks juhtuma, uurisime täna riigi peaprokurör Andres Parmaselt.

Tema sõnul ei olnud keeruline tuvastada, kes on selle võika teo eest vastutav. "Vene väeüksus, kes Butšas sees oli, on teada, nagu on teada ka selle väeüksuse juhid. Kes konkreetselt kellegi inimese puhul päästikule vajutas, polegi selles kontekstis kõige olulisem, vaid just see, kelle organiseerimisel või korraldusel see toimus," selgitas Parmas.