USA kehtestas sanktsioonid Vene tumeveebi ettevõtetele, kaasatud oli ka Eesti

"Saadame kurjategijatele teate, et nad ei saa end peita ei tumeveebi, ega ka Venemaale või mujale maailmasse. Koostöös liitlaste ja partneritega, nagu Saksamaa ja Eesti, jätkame nende võrgustike takistamist," ütles USA rahandusminister Janet Yellen.

Teine sanktsioonide alla pandud ettevõte Garantex on 2019. aasta lõpus asutatud ja USA rahandusministeeriumi teatel algselt Eestis registreeritud virtuaalne valuutavahetus, mille kaudu sai vahetada Vene rublasid, Ukraina grivnasid ja USA dollareid bitcoini, ethereumi, USDT ja DAI krüptorahade vastu. Suurem osa Garantexi tegevusest toimub Moskvas ja Peterburis. Eesti Rahapesu Andmebüroo alustas osaühingus Garantex Europe kohapealset kontrolli möödunud aasta detsembris ning puuduste ilmnedes ettevõtte tegevusluba peatati.

Rahapesu Andmebüroo tõi välja, et olulise puudusena ei teinud Garantex Europe OÜ Rahapesu Andmebüroole süsteemselt ja süstemaatiliselt rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusega tehingute kohta teateid. Lisaks tuvastati ka, et Garantex Europe OÜ kaudu liikunud vara oli seotud kuritegevusega või rahakottidega, mida on kurjategijad kasutanud ebaseaduslikel eesmärkidel.