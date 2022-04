WSJ: EL plaanib sanktsioonidega karistada kahte Putini tütart

Putin ei räägi oma perekonnast peaaegu kunagi avalikult. Oma endise abikaasa Ljudmila Putiniga on riigipeal kaks tütart, ent meedias on spekuleeritud, et tegelikke järeltulijaid erinevate naistega võiks Putinil olla vähemalt seitse. Seega pole veel teada, kas Euroopa Liidu sanktsioonide sihtmärgiks on Putini ametlikud järeltulijad.