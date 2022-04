FOTOD | Eestis möllav tuisk ja torm on teinud palju pahandust. Paldiski maanteel on juhtunud vähemalt kolm õnnetust

Esialgu on teada, et üks õnnetus juhtus Tallinna-Paldiski teel kella 17.20 paiku, kui üks sõiduk sõitis teisele tagant sisse ning nende masinate kokkupõrkest paiskus sõiduauto vastassuunda, kus põrkas omakorda kokku vastu liikunud veoautoga.

Kiirabi vaatas avariis osalenud üle ja viis ühe mehe täiendavasse tervisekontrolli haiglasse, aga praegu teadaolevalt tõsisemalt keegi õnneks viga ei saanud. Liiklus on avariipaigal häiritud ja kõik täpsemad asjaolud veel selgitamisel.

Liiklus on sealkandis ümber suunatud. Juhid olid kained.

Lisaks on politseile teatatud õnnetusest Hüüru külas, kus sõiduk sõitis teelt välja. Ka Kiia küla tee on väga libe ja torm on seal autod teelt minema pühkinud.