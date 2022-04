Zelenskõi: me pole veel näinud, mida Venemaa on korda saatnud mujal okupeeritud piirkondades

"Nad lasevad sihilikult õhku isegi varjendeid, kus tsiviilisikud õhurünnakute eest varjuvad," kirjeldas Zelenskõi. Ta rõhutas, et Butša veresaun on vaid üks näide sellest, mida Vene väed on Ukrainas viimase 41 päeva jooksul korda saatnud. "Maailm pole veel näinud, mida Venemaa väed on korda saatnud teistes Ukraina okupeeritud linnades ja piirkondades," lisas president.

Ent on juba ka teada, kuidas Venemaa sellele reageerib. "Nad süüdistavad kõiki, et oma tegusid õigustada. Nad ütlevad, et on erinevaid versioone ja on võimatu kindlaks teha, milline neist versioonidest on tõsi. Nad ütlevad isegi, et tapetute surnukehad visati minema ja see kõik on lavastatud," kirjeldas president.