Pentus-Rosimannus: täiendavad sanktsioonid peavad olema karmid ja kiired

“Euroopa Liit on Putini alustatud sõja vastu rakendanud aegade mastaapseima sanktsioonipaketi. Butšas toime pandud sõjakuriteod nõuavad aga kohest ja karmi täiendavat vastust,” rääkis Pentus-Rosimannus Luxembourgis toimunud rahandusministrite kohtumisel. “Venemaa energiasektori isoleerimine on mitme Euroopa Liidu liikmesriigi jaoks keeruline otsus, aga see on vajalik samm, et sõjakuritegusid toime paneva režiimi rahastamise võimalused läbi lõigata.”