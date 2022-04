Miks ei saatnud Eesti erinevalt Leedust välja Vene suursaadikut? Välisministeerium selgitab

Leedu on seni ainus Euroopa Liidu riik, mis on otsustanud Venemaa suursaadiku riigist välja saata. Otsusest teatas eile Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis, põhjendades seda Vene vägede veresaunaga Butšas ja sõjakuritegudega üle Ukraina. Ta märkis, et ühtlasi suletakse Vene konsulaat Klaipedas ja kutsutakse tagasi Leedu suursaadik Moskvas.

Jõuline samm leedukate poolt tekitas küsimuse, kas ka Eesti välisministeerium plaanib identset käiku. Juba eile öeldi sealt aga Delfile, et praegusel hetkel Eesti Venemaa suursaadiku Vladimir Lipajevi väljasaatmist ei plaani.

Uurisime põhjuste kohta täna välisministeeriumi asekantslerilt Märt Volmerilt.