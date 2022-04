Eesti saadab välja 14 Venemaa konsulaarasutuste töötajat ning sulgeb Venemaa peakonsulaadi Narvas ja kantselei Tartus

Ühtlasi otsustas Eesti saata riigist välja ja kuulutada persona non grata’ks 14 nende töötajat, kellest seitse on diplomaatilise staatusega.

Välisministeeriumi asekantsler Märt Volmer, kes diplomaatilise noodi Venemaa suursaadikule üle andis, rõhutas, et kõnealused isikud peavad Eestist lahkuma 30. aprilliks.

Asekantsler Volmer sõnas, et olukorras, kus avalikkuse ette jõuab pidevalt teateid Venemaa relvajõudude koletust tegevusest, sealhulgas Butšas ja mujal, ei saa me rääkida suhete tavapärasest jätkamisest, eriti kui Venemaa rikub rängalt rahvusvahelist õigust, sh endale võetud rahvusvahelisi kohustusi. Asekantsler lisas, et sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude toimepanijad tuleb võtta vastutusele.