Kuuldavasti on tegu inimestega, kes küll siin elavad ja ametlikult registreeritud, ent Venemaa kodakondsusega. "Kaitsepolitsei kontrollib andmeid inimeste kohta, kelle osas on kahtlus, et nad on liitunud Venemaa relvajõudude või relvastatud üksustega ja osalevad Ukraina vastases agressioonis," sõnas kapo pressiesindaja Jürgen Klemm.

Kui kahtlus kinnitust leiab, siis kuidas saavad Eesti võimuorganid reageerida? Võib neid inimesi oodata ees vangistus?