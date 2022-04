Tallinna Veerenni piirkonda kerkib modernne ja keskkonnasõbralik büroohoone Sektor

„Uus hoone on osa Ringi büroohoonete ansamblist, mis koos Ovaal Maja ning Ellips Majaga moodustab visuaalselt sarnase käsitlusega arhitektuurse terviku. Äsja nurgakivi saanud maja katuslae valamine on plaanis juba mai keskpaigas ning kogu hoone valmib 2022. aasta lõpuks,” tutvustab ärihoone arendaja, eestimaisel kapitalil põhineva ärikinnisvara arendamisega tegeleva ettevõtte Fund Asset OÜ äripindade müügijuht Jana Marus.

Veerenni on väga hea potentsiaaliga piirkond. Hoone asub peamiste magistraalide, bussi- ja rongipeatuste vahetus läheduses ning vaid üürikese jalutuskäigu kaugusel südalinnast. Sektori korrustelt avaneb suurepärane ja inspireeriv vaade südalinnale, nii Tallinna nüüdisaegsetele kui ka ajaloolistele tornidele ning avarale merepiirile.

Hoone on projekteeritud nii, et esimeselt korruselt, hoonealuse parkla poolt, on võimalik peaukse ette pääseda ilma astmeteta. Majja on kavandatud kaks kiiret lifti ning korruseid ühendab kaks trepikoda.

Paindlik planeering ja võimalus üürida terve korrus või koguni terve maja!



Uue büroomaja ruumiplaneeringud võimaldavad tekitada funktsionaalset tööpinda, sest avatud ruumidest saab lihtsasti teha nii erineva suurusega koosolekuruume kui ka privaatsemaid kabinette. Tagatud on avarus – korruse kõrgus on avatud kommunikatsioonidega lae puhul teisest viienda korruseni kuni kolm ja kuuendal korrusel kuni neli meetrit. Nõupidamisruumid on eraldatud erineva laiusega täisklaasuste ja osaliselt ka klaasseintega, et loomulik valgus jõuaks igasse ruumi.

„Täna on tulevastel üürnikel suurepärane võimalus kaasa rääkida bürooruumide viimistluse valikus enda näo järgi ning teha muudatusi planeeringus. Oma suuruse tõttu sobib büroohoone väga hästi ka ühele üürnikule ainult oma ettevõtte kodu loomiseks. Hetkel on selline võimalus veel täiesti olemas,” ütleb Marus.