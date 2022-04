Vene riiklik propagandaagentuur: nimetus „Ukraina” tuleb kaotada ja terve põlvkond ukrainlasi represseerida

* „Denatsifitseerimine on vajalik, kui märkimisväärne osa rahvast, kõige tõenäolisemalt selle enamus, on natsirežiimi poolt oma poliitikasse hõlmatud ja kaasa kistud. See tähendab siis, kui ei tööta hüpotees „rahvas on hea, võim on halb”. Selle fakti tunnistamine on denatsifitseerimispoliitika, kõigi selle toimingute alus.”