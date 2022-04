OTSEBLOGI | Ukraina kindralstaap: Vene okupandid valmistuvad rünnakuks Ukraina idaosas

„Eesmärk on täieliku kontrolli kehtestamine Donetski ja Luhanski oblasti üle," teatas Ukraina kindraltaap.

Teisipäeval ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralisel istungil esinev Zelenskõi süüdistas Vladimir Putini režiimi propagandaoperatsiooni korraldamises, seadmaks kahtluse alla teated, et Vene väed on Ukrainas tsiviilisikuid tapnud.

USA president Joe Biden ütles, et Vladimir Putin on sõjakurjategija ja peaks minema tribunali alla. „Te nägite, mis Butšas toimus,” ütles Biden esmaspäeval. Ta ei nimetanud siiski juhtunut genotsiidiks, nagu on teinud Poola ja Hispaania riigijuhid.