Eesti võib Vene suursaadiku siiski riigist välja saata. Välisminister: ükski samm ei tundu praegu liiga suur

Välisminister Eva-Maria Liimets teatas, et diplomaatilistele suhetele Venemaaga tuleb anda uus hinnang. Tema sõnul on terve demokraatliku maailma kohustus Vene vägede Ukrainas toime pandud koletud teod kõige valjemal viisil hukka mõista.

Veel eile teatas välisministeerium , et Vene suursaadikut riigist välja ei saadeta. "Praegusel hetkel Eesti Venemaa suursaadiku väljasaatmist ei plaani," ütles Delfile välisministeeriumi pressiesindaja Liisa Toots. Ta lisas siiski, et "võimalused järgmiste sammude osas hoitakse avatuna".

"Üheski keeles pole vist vastavaid sõnu sellise julmuse kirjeldamiseks, mille kohta Ukrainast päev-päevalt üha enam teateid saame. Raske on ette kujutada seda tavalist Vene sõdurit, kes on võimeline tulistama kaitsetute laste pihta, relva ähvardusel vägistama, piinama või tapma abitus seisundis inimesi," märkis Liimets. "Pildid, videod ja neid ebainimlikke julmusi pealt näinud inimeste ütlused näitavad siiski, et need „tavalised Vene sõdurid“ on olemas."