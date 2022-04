Tallinna Ülikool vähendab tasuta õppetöö mahtu

Ülikooli õppevaldkonna juhi Helen Joosti sõnul on Tallinna Ülikooli õppetegevuse vähendamise eesmärk tagada ülikooli õppetegevuse jätkusuutlikkus ning kvaliteet olukorras, kus kõrghariduse rahastamine on ebapiisav ja selle tulevik ebakindel. „Paraku oli nende õppekavade avamata jätmine möödapääsmatu valik, sest olemasolevate vahenditega ei ole ülikool enam võimeline samas mahus õppetööd läbi viima,“ sõnas Joost.

Kuna ülikool peab tagama õppekavade tõhusa toimimise, siis hinnati õppekavasid erinevatest kriteeriumitest lähtuvalt. Neist olulisim on vastutusvaldkonda mittekuulumine. See tähendab, et riik ei ole ülikoolile andnud kohustust neid õppekavasid õpetada.