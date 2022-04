Anastasiia elab ja töötab Tartus ning õpib eesti keelt.

Kas sa ei lähe tagasi Venemaale? „Ei, mitte mingil juhul,” vastab ta.

Anastasiiat on juba pikalt painanud sisemine konflikt – olla venelane, aga mitte toetada Vene valitsuse väärtusi. Lisaks ei ole ta samal arvamusel paljude kaaskodanikega ehk venelastega, kes nõustuvad Putini juhitud valitsuse tegevusega. Ta ütleb, et Vene enamuse meelsus on tema jaoks suur pettumus ning tunnistab, et oli venelaste suhtes asjatult optimistlik.