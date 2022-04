Tallinna Ülikool piirab Venemaa ja Valgevene tudengite vastuvõttu

Senat leidis, et praeguses olukorras on ülikooli eesmärk toetada ennekõike Ukraina tudengeid. Rektor Tõnu Viik ütles, et ülikool vabastas sel kevadsemestril õppemaksust kõik Ukraina tudengid. „Samuti plaanime pakkuda tasuta õpet järgmisel õppeaastal kõikidele Ukraina tudengitele,“ ütles Viik.