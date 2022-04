Valgevenes käib agar raudteede saboteerimine. Asjaga on väidetavalt seotud ülehüpanud ohvitserid

Praeguseks on vastava süüdistusega vahistatud vähemalt 52 inimest, neist üle 30 raudteelase, vahendab Briti ajaleht Times Valgevene inimõiguslaste ja prokuratuuri avaldatud andmete kokkuvõtet. Osa vahistatutest on sunnitud oma kuritegusid kaamera ees kahetsema. Kõige levinum ja tõhusam sabotaaživiis olevat ülesõidukohtade reguleerimiseks kasutatud releekappide süütamine. Eelmisel nädalal avaldas Ukraina raudteede juht Aleksandr Kamõšin valgevenelastele tänu, märkides, et mõnda aega puudus Ukraina ja Valgevene vahel igasugune raudteeühendus.