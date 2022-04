Reuters: „rahvavabariikide” nekrutid saadetakse lahingusse ilma väljaõppeta ja antiiksete relvadega

Üks sõtta värvatud tudeng rääkis, et lahingusse sattudes ei osanud ta isegi automaati käsitseda. Sellegipoolest õnnestus tal lahing üle elada ja hiljem haavatuna tagalasse pääseda.

Samuti rääkis Reuters nelja inimesega, kelle mehed või tuttavad samamoodi sõtta värvati. Allikate seas on ka üks „rahvavabariikide” juhtkonnaga seotud isik, kes tarnib sealsetele relvajõududele varustust.

Allikate sõnul on mitmele nekrutile antud vintpüssid Mosin, mille mudel pärineb 19. sajandi lõpust ja masstootmine lõpetati mitukümmend aastat tagasi. Ka „rahvavabariikide” võitlejad ise levitavad sotsiaalmeedias endast antiiksete relvadega pildimaterjali.





Reutersiga suhelnud tudeng kaebas, et ta oli parema puudusel sunnitud jooma tiigivett. Sarnaseid teateid kinnitasid ka teised allikad.

„Rahvavabariigid” kuulutasid üldmobilisatsiooni välja veebruari lõpus. Keeldujaid ähvardab kohalike seaduste alusel kriminaaljuurdlus. Allikate sõnul said osad nekrutid lahingus ülesandeks vastase tule enda peale tõmbamise, et see aitaks ukrainlaste asukohta tuvastada.