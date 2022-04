Eesti otsustas Vene suursaadikut erinevalt Leedust mitte riigist välja saata. Vene saatkond solvas samal ajal Kaja Kallast

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis teatas täna õhtul, et sealne valitsus on otsustanud vähendada riigis Venemaa diplomaatilist koosseisu ja Vene saadik peab riigist lahkuma. Tagasi kutsutakse ka Leedu saadik Moskvas. Läti välisminister Edgars Rinkēvičs ütles samuti, et on aeg suhete kärpimiseks. (Loe rohkem siit!)