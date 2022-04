FOTOD | Prantsuse kaitseminister Parly väisas Eestit, arutamaks NATO liikumist kaitsevalmidusse

„Oleme väga tänulikud Prantsuse vägede panuste eest Tapal ja Ämaris. Tänases julgeoleku olukorras peab NATO oma hoiakut muutma, suurendatud kohalolek peab üle minema tugevdatud kaitsehoiakule. Mul on hea meel tõdeda, et selles arutelus oleme oma liitlastega ühtsed,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet.

„Eesti kaitsekoostöö Prantsusmaaga on oluline väga mitmel tasandil. Ühised missioonid on vajalikud meie kaitseväelastele kogemuste pagasi suurendamiseks, kuid samaväärne on koostöö olulisus meie ühisele julgeolekule. Koos õppustel ja missioonidel osalemine aitab kaasa meie ühisele koostegutsemise võimele,“ lisas minister Laanet.