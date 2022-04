ERISAADE | Butša veresaun, mis toimub veel teistel Vene okupeeritud aladel, kuidas vastab Euroopa Liit?

Nädalavahetusel jõudsid kõigi silme ette jõhkrad fotod ja videod Vladimir Putini sõjamasina roimadest Kiievi äärelinnades, kui Ukraina võttis need lahkunud Vene vägede käest üle. Mida me tänaseks seal juhtunust teame? Kuidas ja kas üldse räägib sellest Vene meedia? Kas need kujuteldamatud kuriteod panevad Euroopa Liidu ning maailma demokraatiad lõpuks Putini energiatulusid otsustavalt piirama? Delfi „Erisaate“ stuudios räägivad neist küsimustest Eesti Ekspressi välistoimetaja Indrek Lepik ja Vene Delfi reporter Vitali Bestšastnõi. Saatejuht on Raimo Poom.

Indrek Lepik kirjeldas kõigepealt, mida me teame praeguseks Kiievi eeslinnades avanenud pildist. „See puudutab eelkõige Butšat ja Irpini, kust venelased üritasid Kiievit rünnata. Seal elas kokku 100 000 inimest, kuid seal on lisaks mitukümmend väiksemat asulat ja küla, mis on nüüd vabastatud. Teame, et juba linna sisse sõites sõna otseses mõttes laibad vedelesid tänava peal. Me teame ka seda, et tegu pole lihtsalt hukkunutega sõjategevuse käigus, vaid konkreetselt hukkamistega – ja ma julgeks öelda, et genotsiidiga –, sest me näeme konkreetselt inimesi, kel on käed selja taha seotud ja lasud kuklas,“ rääkis Lepik.

Ta rõhutas, et venelaste vägivald on olnud kujuteldamatult võigas. „Siin me ei räägi üksnes meestest, kes võiksid olla mingiks ohuks, vaid naistest, vanadest naistest isegi noorukitest, kui mitte lastest. See, mida oleme näinud, on täiesti võigas. Lisaks on nüüd teateid massihaudadest.“

Lepiku sõnul võtab kogupildi selgumine ja dokumenteerimine aega, kardetavasti on pilt veel koledam, kui täna teame. „Seda hakatakse nüüd täpselt dokumenteerima ja selle tarvis ongi nüüd vaja kõik toimuv üles pildistada. Kuid ikkagi juba praegu on selge, et me räägime siin mitmesajast inimesest ja see ulatus saab järgnevate päevade jooksul selgeks. Võib karta küll, et see saab olema veel hullem, kui praegu oleme näinud.“