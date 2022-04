Kiievi ümber taanduvad Vene väed paljastasid koletud sõjakuriteod: vägistamised, piinamised, mahalaskmised. Kiievist loodes on okupantide väed juba Valgevene piiri lähedal. Sõjategevus pole vaibunud: plahvatusi toimub Odessas ja Hersonis. Harkiv on samuti tule all, Mariupolis võideldakse edasi. Loe lähemalt tänasest Delfi otseblogist!