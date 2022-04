Inimõiguslased kirjeldasid Vene sõdurite toime pandud korduvat vägistamist ja kohtuta hukkamisi Ukrainas

Sõdur viis Olha teise korruse klassiruumi, kus suunas talle relva ja käskis riidest lahti võtta. „Ta ütles, et ma teeksin talle [oraalseksi]. Ta hoidis kogu aeg relva mu meelekohal või surus selle mulle näkku. Kaks korda tulistas ta lakke ja ütles, et see oli mulle „motivatsiooni” andmiseks,” rääkis Olha. Sõdur vägistas Olhat ja käskis siis toolile istuda.

Olhal hakkas kütmata koolimajas väga külm ja ta küsis, kas võib riidesse panna, aga sõdur ütles, et ta võib ainult ülemise osa selga panna, mitte pükse ega aluspesu. „Kui ma riideid selga panin, ütles sõdur mulle, et on venelane, et ta nimi on (ei avaldata – toim) ja et ta on 20-aastane. Ta ütles, et ma meenutan talle tüdrukut, kellega koos ta koolis käis.”