OTSEBLOGI | Bideni sõnul peaks Putin minema tribunali alla

Venemaa on alustanud varjatud mobilisatsiooni ja kavatseb sõtta Ukraina vastu kaasata umbes 60 000 meest, teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap esmaspäeva hommikul.

Nädalavahetus šokeeris maailma teadetega Ukraina tsiviilisikute massilisest ja valimatust tapmisest Vene vägede poolt nende taganemisel Kiievi lähedalt Butša linnast. Hulk riigijuhte on selle brutaalse teo hukka mõistnud. Esmaspäeval külastas massimõrva paika Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. USA president Joe Biden ütles esmapäeval, et Vladimir Putin on sõjakurjategija ja peaks minema tribunali alla.