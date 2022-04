Euroopa mõistab Butša veresauna hukka, nõuab uurimist ja lubab uusi sanktsioone

Esimeste seas mõistis toimunu laupäeva öösel hukka Briti välisminister Liz Truss. „Teated Vene vägede tegudest süütute elanike vastu on kohutavad,” kirjutas Truss Twitteris. „Ühendkuningriik teeb teiste riikidega koostööd tõendite kogumiseks ja rahvusvahelise kriminaalkohtu uurimise abistamiseks. Süüdlased võetakse vastutusele.”

Saksa välisminister Annalena Baerbock märkis Butšast leitud laipu ja massihaudu kommenteerides, et fotod mõjuvad talumatult. “Putini pidurdamatu vägivald hävitab piire tundmata süütuid peresid,” kirjutas Baerbock pühapäeval Twitteris. “Veresauna sooritanud isikud tuleb võtta vastutusele. Karmistame Vene-vastaseid sanktsioone ja suurendame veelgi rohkem toetust Ukraina kaitsmisele.”

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen märkis pühapäeval, et Venemaa loovutatud aladelt tuleb “kirjeldamatult jubedaid” teateid. “On vaja kiiresti sõltumatut juurdlust, sõjakuritegude sooritajad tuleb võtta vastutusele,” kirjutas von der Leyen Twitteris.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel teatas pühapäeval Twitteris, et Euroopa Liit abistab Ukrainat ja kohalikke valitsusväliseid organisatsioone kuritegude asitõendite kogumisel, et esitada need esitada rahvusvahelistele tribunalidele. “Tulevad uued sanktsioonid ja lisaabi Ukrainale,” lubas Michel.

Peaminister Kaja Kallas sõnas ühismeedias, et pildid Butšas mõrvatud tsiviilisikutest tuletavad meelde Nõukogude Liidu ja natsirežiimi poolt läbi viidud massilisi tapmisi. "Tegemist ei ole lahinguvälja, vaid kuriteopaigaga," kirjutas Kallas. "Vajame julgust, moraalset selgust ja täiendavaid samme, et sellele lõppu teha. Ükskõiksus on kõigi kuritegude ema." Ühtlasi tuleb peaministri arvates kehtestada Venemaale täiendavad sanktsioonid ja sõjalist abi Ukrainale suurendada.