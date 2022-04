Urmas Reinsalu enda öeldu kohaselt pole ta kursis, kas Ungari välisministri visiidi toimumisele sai saatuslikuks tema sõnavõtt sotsiaalmeedias või mitte. “Seda on mul raske kommenteerida,” sõnas ta Delfile. “Võimalik, et minu avaldus oli signaal.”

Reinsalu märkis, et pole suhelnud Szijjártóga alates ajast, mil lahkus välisministri ametist.

Reinsalule ja tema koduparteile on eelnevalt heidetud ette asjaolu, et nad on sõbrustanud liigselt Euroopa ühtsust õõnestava Ungari peaministri Viktor Orbáni ja tema lähikonnaga.