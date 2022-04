Olgugi et kohustus, on kadunud, kehtib endiselt soovitus kanda maski rahvarohketes kohtades. Delfi fotograaf käis Tallinnas ringi ja nägi, et paljud võtavad soovitust tõsiselt. On näha, et kõik poodlejad ja ühistranspordiga sõitjad ei ole veel maskist loobunud.