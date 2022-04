OTSEBLOGI | Zelenskõi: "Fotosid Butšast peaks nägema Vene sõdurite emad. Vaadake, millised mõrtsukad, rüüstajad, kõrilõikajad te kasvatanud olete"

Ukraina kaitseministeeriumi teatel on okupantidest vabastatud kogu Kiievi oblast. Samas avaneb Vene vägede käes olnud linnades õõvastav pilt - Butša tänavatel lamasid kümned tsiviilisikute surnukehad ja linnapea sõnul on massihaudadesse sängitatud juba ligi 300 inimest.

Endiselt on piiramisrõngas Aasovi mere äärne Mariupol. Linnas on lõksus 160 000 inimest, kellel on puudu toidust, joogist, meditsiinitarvetest ja elektrist. Mariupoli linnavolikogu teatel on Venemaa rünnakutes hukkunud juba üles 5000 linnaelaniku.