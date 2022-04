The Times: Vähikirurg külastas Putinit viimase nelja aasta jooksul 35 korda, riigipea kümbles jõu saamiseks hirveveres

Tuleval sügisel 70. sünnipäeva tähistaval Vladimir Putinil on Venemaa uuriva ajakirjanduse grupi Proyekt andmetel alati kõrval arstide brigaad, sealhulgas kilpnäärmevähile spetsialiseerunud onkoloogiakirurg Jevgeni Selivanov, vahendab The Times.

Proyekt leidis, et arstide meeskond saabus linna alati vahetult enne presidenti, kuid aeg-ajalt suurenes nende arv dramaatiliselt. Kahel sellisel puhul, 2016. ja 2019. aastal, viidati tugevalt sellele, et Putinile on tehtud operatsioon või tõsine protseduur. Esimene oli ajal, mil juhti viis päeva avalikkuse ees ei nähtud. See järgnes püsivatele kuulujuttudele, et Putinil oli ratsutamisõnnetus, mis pani ta lonkama.