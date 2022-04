Eva-Maria Liimets arendab Kaja Kallase alustatut: jätkuvalt üritatakse veenda eurooplasi kasutama Ukraina ülesehitamisel Venemaa rahataskut

“Eesti vaates on väga oluline, et Venemaa tunneks vastutust nende sõjakahjude eest, mida ta on Ukrainas selle invasiooniga põhjustanud. Vastutuse tundmine tähendab ka sõjakahjude korvamist,” sõnas minister, kelle silmis on meie riigi poolt säärase seisukoha võtmine väga oluline poliitiline samm. “Üks ettepanekutest on luua vahefond, kuhu läheks näiteks osa Venemaale makstavate gaasitarnete summadest. Teine ettepanek, mida tegin, on see, et kasutaksime Venemaa külmutatud varasid.”