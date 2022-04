VIDEO | Leedu välisminister: usalduse kaotamisega riskivat Ungarit on võimalik Venemaa ohvriks langemisest säästa

Tallinnas toimunud kõrgetasemelise ÜRO konverentsi raames Eestit külastanud Landsbergis märkis Ungari välisministri kutset ümbritsenud fooni taustal (endine välisminister Urmas Reinsalu nõudis Péter Szijjárto kutse tühistamist; Ungari välisminister jättis seejärel omal käel konverentsile tulemata), et kriitika Ungari suunas on praegusel ajal arusaadav.

"On loomulik, et esile kerkivad väga tugevad emotsioonid, kui kuuleme, et Ungari pole võtmas ette samaväärseid samme instrumentide rakendamisel kui me ise," sõnas Landsbergis. "Oleks kahetsusväärne näha usalduse kaotamist ühe meie NATO-liitlase puhul. Seda selle riigi tegemiste (või mõnel juhul tegevusetuse) tõttu, kui asi puudutab Venemaad või Ukrainat. Sellisel juhul oleks Ungari justkui üks ohver - kahetsusväärne ohver - Venemaa sõjas Ukraina vastu."