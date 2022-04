VIDEO | Venemaa sõnul kahjustab Belgorodi plahvatus kõnelusi. Kiiev: meie ei tea, mis Belgorodi rahvavabariigis toimub

Veebis leviva videomaterjali põhjal tabas naftahoidlat mitu madalalt kõrguselt tulistatud õhk-maa raketti, märgib Reuters. Kohalik kuberner Vjatšeslav Gladkov kirjutas sotsiaalmeedias, et rünnaku sooritas kaks madalal kõrgusel lendavat Ukraina ründekopterit.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et ei ole rünnaku asjaoludest teadlik. Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles juhtunut kommenteerides, et Ukraina tegeleb Vene agressiooni tõrjumisega ja Venemaa valearvestuste tagajärgede eest ei vastuta. Sama ütles presidendi pressiesindaja Oleksii Arestovitš. "Seda, mis toimub Venemaal, peaksite küsima venelaste käest." Samal ajal levivad ka Ukraina meedias teated, et Vene kuberneri versioon kopterirünnakust vastab tõele.

Ukraina julgeolekunõukogu sekretär Oleksii Danilov ütles reede õhtul ajakirjanikele, et nähtavasti hakatakse Vene Föderatsioonis millestki aru saama. “Vaadake näiteks, mis toimus Belgorodi rahvavabariigi territooriumil,” naljatas Danilov. “Plahvatas naftahoidla ja mingil põhjusel väidavad nad, et seda tegime meie. Tegelikult pole see üldse tõsi. Me ei kommenteeri seda teemat. Nad peavad mõistma, et nii võib juhtuda kõikjal Venemaal. Meie ei läinud sõjaga nende juurde. Peskov ütleb, et see ei aita kõnelustele kaasa, aga aitabv see, kui nemad tapavad meie lapsi, naisi, sooritavad kuritegusid. Haiged inimesed.”