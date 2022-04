VIDEO | Venemaa sõnul kahjustab Belgorodi naftahoidla õhkulaskmine rahukõnelusi. Kiiev: ise tahtsite sõda

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et ei ole rünnaku asjaoludest teadlik. Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles juhtunut kommenteerides, et Ukraina tegeleb Vene agressiooni tõrjumisega ja Venemaa valearvestuste tagajärgede eest ei vastuta. Sama ütles presidendi pressiesindaja Oleksii Arestovitš. "Seda, mis toimub Venemaal, peaksite küsima venelaste käest." Samal ajal levivad ka Ukraina meedias teated, et Vene kuberneri versioon kopterirünnakust vastab tõele.