Kremli allikad: sõja võitu enam ei usuta, aga keegi ei tea, kuidas seda venelastele seletada

Presidendi administratsioonis kardetakse, et Ukrainaga relvarahu sõlmimine kahjustaks Putini reitingut. “Kodanikud köeti propagandaga üles,” ütleb üks Kremliga koostööd tegev poliittehnoloog. “Oletame, et tehakse otsus piirduda Donbassi territooriumiga. Aga mis saab natsidest? Kas me nendega enam ei võitlegi? Seda sõna on inimestele nii palju pähe taotud, et ma ei kujuta ette, kuidas saaks Donbassiga piirduda ilma, et see võimude reitingut ei kahandaks.”

Ka teine presidendi administratsiooniga seotud allikas meenutab propagandaloosungeid nagu lubadus Kiievi kiirest vallutamisest ja sellele järgnevast paraadist Hreštšatiku peatänaval. “Ja mida nüüd öelda?” küsib allikas. “Et Kiievi äravõtmise osas mõeldi ümber? Aga miks? Jah, tõelisi, veendunud sõjapooldajaid lõppude lõppuks väga palju ei ole, aga nad moodustavad ühiskonnas väga hääleka osa ja on juba hakanud [Istanbuli kõneluste järel] häält tegema.”