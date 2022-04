VIDEO | Valgevene opositsiooniliider Tsihhanovskaja: kuni Lukašenka on võimul, ei ole Euroopa riikidel kindlat turvalisust

Tsihhanovskaja ütles, et ta usub, et ühel päeval saab Valgevenest demokraatlik riik. "Me mõistame, et Ukraina saatus on seotud Valgevene saatusega ja kui Ukraina võidab, siis on meil suur võimalus vabaneda režiimist," rääkis ta.

Tsihhanovskaja selgitas, et nüüd on selge, et Kreml kasutab Lukašenkat oma eesmärkides ning seetõttu on oluline, et demokraatlikud riigid nõuaksid vägede välja viimist nii Ukraina kui ka Valgevene pinnalt. "Venemaa väed tuleks Ukrainast, aga ka Valgevenest välja viia, sest nüüd on meie riik de facto sõjalise okupatsiooni all," ütles Tsihhanovskaja.

Ta märkis, et tema hinnangul pea kõik valgevenelased on sõja vastu ning mõistavad, et Lukašenka režiim on süüdi riigi sõjalises sekkumises. Tsihhanovskaja märkis, et Valgevene inimesed ning organisatsioonid proovivad ukrainlasi igal võimalikul viisil abistada - olgu see siis raudteede töö segamine, põgenike abistamine või isegi Ukraina armeesse minemine. "Valgevenelased saavad ka aru, et meie iseseisvus on ohus ja me saadame selgeid sõnumeid, et me võitleme oma iseseisvuse eest ja kellelgi ei ole õigust ilma rahva tahteta meie riiki tungida," ütles Tsihhanovskaja.

See, et maailma silmad on praegu Ukrainasse pööratud, on opositsiooniliidri sõnul arusaadav, kuid selle kõrval ei tohi unustada Valgevenet. "Valgevene ei ole praegu tähelepanu all ja meie ülesanne on meelde tuletada, et Valgevene on ka Euroopa riikide tulevase turvalisuse ja julgeoleku võtmetegur ja te ei tohiks meid unustada, sest seni, kuni Lukašenka on võimul, ei ole Euroopa riikidel kindlat turvalisust. Nii et olge meiega, jääge meiega ja aidake meil kaitsta oma riiki sissetungi eest."

Vaata täpsemalt, mida rääkis Valgevene opositsiooniliider videointervjuust.