Politsei: Ukraina sümbolite kasutajaid on solvatud ja ähvardatud. Palume neist juhtumitest kindlasti teada anda

Ta tõi siiski mõned näited. Kahel korral on teatatud juhtumitest, kus autodele kinnitatud väikesed Ukraina lipud on ära murtud. Samuti on teatatud sündmusest, kus Ukraina registreerimismärgiga autole on jäetud ingliskeelne solvava sisuga kiri ning ühel korral on ka Ukraina registreerimismärgiga auto rehvid lõhutud. Veel on politseid teavitatud ka juhtumitest, kus Facebookis on ähvardatud inimesi, kes olid oma profiilipildile lisanud Ukraina lipu.