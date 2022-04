FOTOD | Välisminister Liimets: rahvusvahelise õiguse ja ÜRO harta jalge alla trampimine Venemaa poolt on oht kõigile

„See, mida oleme viimase viie nädala jooksul näinud, on väga kurb ja kahetsusväärne. Oleme näinud, kuidas Venemaa on ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena järjepidevalt pannud veto resolutsioonidele, mille eesmärk on päästa inimeste elusid ja aidata taastada rahu Ukrainas. Venemaa on ignoreerinud kõiki rahvusvahelisi pingutusi rahu taastamiseks Ukrainas ja see on midagi, millega me kuidagi leppida ei saa,“ sõnas minister Liimets konverentsil.