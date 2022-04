Grosberg sõnas, et sõja kiiret lõppu see kindlasti ei tähenda, praegu on vaid näiline rahu, mis kestab heal juhul kuni kaks nädalat, et varustada ja kindlustada Vene vägesid ning viia need siis Ida-Ukrainasse. „Oleme kaugel sellest konflikti lõpust kahjuks,“ ütles ta.

Plaanimuutus võib tuleneda Putini positiivsete numbrite lembusest, selgitas Grosberg. „9. mai oleks tohutu psühholoogiline võit Putinile, kui ta suudab kampaania („sõjalise operatsiooni denatsifitseerimiseks“ – M.E) selleks ajaks lõpetada ja hõivata territooriumi Luhanski ja Donetski oblasti piirkondades.“