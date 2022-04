GRAAFIK | See suur pall on Ukraina põgenike hulk Eestis, väikesed pallid kujutavad eelnevaid kriise

false

"Me ei ole varem selles positsioonis olnud," arutleb Jantson. "Geograafilise läheduse tõttu on Ida-Euroopa seekord tõepoolest fookuses, nõndasamuti nagu Süüria ja Vahemere kriisi ajal on fookuses olnud geograafiliselt lähedased Kreeka, Itaalia, Bulgaaria jne. Pagulased lähevad esmajoones ikka naaberriikidesse või riikidesse, kus on neil keegi ees ootamas."