Margo Grosberg: venelased lahkuvad Kiievi alt, et valmistuda massiivseks rünnakuks Ida-Ukrainas

Liigutuse eesmärk on oblastipiirides enda kontrolli alla saada nn rahvavabariigid Luhanskis ja Donetskis, selgitas Grosberg. Ka Ukraina kirdeosast tõmmatakse vene vägesid välja, lisas ta.

Izjumi linn on tõenäoliselt langenud, sealne linnavalitsuse hoone on vene vägede võimu all. Mariupolis käivad endiselt lahingud, ukrainlased kaitsevad igat maja ja kvartalit, kirjeldas Grosberg praegu sõjaväljal toimuvat.