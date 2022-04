Kersti Kracht, Hillar Teder, 73-aastane Toomas ja 54-aastane Jüri said korruptsioonisüüdistuse

Täna kohtusse saadetud kriminaalasjast on kohtueelse menetluse kestel eraldatud osa, mis puudutab Tallinna linna servituudi seadmist OÜ Porto Franco kasuks. Selles menetluses on kahtlustus esitatud MTÜ-le Eesti Keskerakond, erakonna toonasele peasekretärile M. Korbile ning H. Tederile. Prokuratuur teeb ettevalmistusi, et selleski kriminaalasjas süüdistus esitada.