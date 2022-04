Krista Fischer: on lootust, et järgmisel nädalal maskikohustus kaob, kuid selleks peab haiglanumber veel langema

Fischer tõdes, et täpset kuupäeva, millal kollase tasemeni jõuame, on keeruline prognoosida – eelduseks on langustrendi jätkumine, kuid see ei pruugi nii jääda. Ta lisas, et vanuserühmas 20–24 on täheldatud väikest nakatumise kasvu. Samas, märkis ta, on teistes vanuserühmades, sealhulgas eakate seas langus kenasti jätkunud.

Nakatumise vähenemine eakate seas on oluline, sest nii kahaneb koormus haiglatele. Fischeri sõnul peaks viimase seitsme päeva haiglasse sattunute keskmine arv olema alla 30, praegu on see aga 30 ja 40 vahel.

„Ühinen selle lootusega, et äkki järgmisel nädala võime sinna (kollasesse tsooni – M.E) jõuda,“ sõnas Fischer, kuid märkis, et juhusel on siin ka oma roll – mõnel päeval võib haiglasse jõudnute number ootamatult suur.

Valitsus andis eile teada, et maskikohustus kaob, kui jõuame kollase riskitasemeni, kuid lisas, et kehtima jääb ikka soovitus kanda maski rahvarohketest avalikes siseruumides.

Soovitust toetab ka Fischer, kes sõnas, et mõistlikku ettevaatlikkust on ikka vaja, sest haigeid on ikka palju ja nii oleks tark rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordi maski edaspidigi kanda. Avaras ventilatsiooniga ruumis nagu kaubanduskeskuses ei ole Fischeri hinnangul kollases riskitasemes olles maskikandmine vajalik.