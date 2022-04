LOE | Tallinna kooli õpilased kirjutasid libauudiseid

Tuvimääramise kiirtesti ehk qPCR-ga on tuvastatud veel kokku 7707 üpsilontuvile iseloomulikku juhtu, neist 7706,13 juhtu viimasel nädalal. Kõik need saadeti täiendavale vaatlusele.

Tartu ülikooli poolt koostatud taksonoomilise puu järgi on tuvastatud, et puhang, mis sai alguse Raplamaal, ja erinevad juhud Harjumaal on kõik seotud ühe 13. veebruaril Venemaalt sisse lennanud tuviga.

Eilse seisuga on Eestis märgatud kokku 700 033 koroonatuvi. Esimesele kohale on hetkeseisuga lennanud üpsilon- ehk Prantsusmaa koroonatuvi. Teisel kohal on praegu beeta ehk LAV-i tuvide juhtumid ning väikese osa neist – ehk 50 juhtu – moodustavad jätkuvalt alfa- ehk UK ja delta- ehk India mutatsiooniga tuvid. Kuuel juhul on leitud ka Brasiilia ehk gamma tuvisid.

Kannatanu ise kommenteerib olukorda nii: “Loomaaias troopikamajas viibides läks äkitselt ära elekter ja hakkas kostuma imelikke hääli. Kui mõnekümne sekundi pärast elekter tagasi tuli, avastasin, et minu vuntsidest on alles ainult väikesed vurrukarvad ning minu kotist oli varastatud banaan. Minu abikaasal aga olid jopelt eest ära lõigatud kuldsed nööbid.”

Eriti müstiliseks teeb olukorra see, et keegi ei ole midagi näinud. Näiteks kannatajalt N. T. (nimi toimetusele teada) varastati loomaaia külastuse käigus kaunid keerdus vuntsid ja poolik banaan.

Kuu aega on loomaaia külastajaid ja töötajaid hirmu all hoidnud arusaamatud vargused. Inimestel on kadunud rahakotid, mütsid, kingapaelad, nööbid, aga kaotatud on ka ka raha, toiduaineid, vuntse ja patse.

Loomaias toimuvad juba kuu aega müstilised vargused, millele on raske seletust leida. Kõige suurem kahtlus on langenud gorillade paarile, kelle majanduslik heaolu on viimasel ajal oluliselt paranenud.

"Kuna hetkel puuduvad piisavad tõendid, et noormees täiesti üksi oma toa ära koristas, siis kahtlustame, et tegemist võib olla pettusega. Uurime võimalikke põhjuseid, miks noormees oma tuba koristama hakkas ja ega keegi teine seda tema eest ei teinud,” kommenteeris sündmust politsei peadirektor Tubak Orras.

"Ma lihtsalt ei suuda uskuda, kuidas mu poeg sellega hakkama sai." kommenteeris üpris rõõmsas meeleolus olev noormehe ema. Noormehe vend kirjeldas sündmust kui "sajandi ime". "Eks ma olen ikka alati arvanud, et see koristamispisik on minult on saadud," kommenteeris noormehe isa.

Tõendite puudumisel ei ole veel kurjategijad vahistatud ning kõikidel loomaaia külalistel palutakse olla tähelepanelik ning teada anda igast kahtlasest liigutusest ahvipere puuris.

Autor: Tom Aasma

4.

Kaitsevägi palub luba vaenlase alistamiseks

Kaitseväe juhataja Martin Herem teatas, et sipelgad on valmis kasarmutesse sisse tungima. Palutakse luba reageerida kolmapäeva õhtul.

Vabariigi valitsus ei suutnud langetada otsust, millal selle küsimuse üle arutada. Peaminister Kaja Kallas teatas, et reaktsioon peab olema vastav provokatsioonile ning mitte mingil juhul ei tohi üle reageerida.

Õiguskantsler Ülle Madise vastas, et „Nii lühikese etteteatamisega pole võimalik, et see nõue läbib kõik vajalikud õiguslikud kanalid. Riigikogu pole vastavat kahjuritõrje seadust vastu võtnudki.”

Kaitseväelane Rasmus Sadul vastas: „Ma leidsin hommikul sipelgaid oma voodist, tõprad on juba seina augu kaevanud. Ma kahtlen, kas nendest enam üldse pääsu on.” Ülejäänud kaitseväelaste vastused olid sarnased.

Kaitseväe juhataja Martin Herem vastas, et „Kui me suudame oma liitlastega kompetentse ja ootamatu rünnaku korraldada, siis on sipelgate likvideerimine lapsemäng. Me oleme juba Poola tankivägedega läbirääkimisi alustanud. Nad olid nõus meid abistama, kuid me peame kütusekulud kinni maksma. Ma pean kurtma, et meie eelarve ja praeguste kütuse hinnaga pole meil võimalik nende abile loota.”

Sipelgate esindaja keeldus meile intervjuud andmast.

Autor: Oleander Saar

5.

Naabritevaheline konflikt lõppes koera surmaga

Eelmisel reedel, 25. märtsi õhtul kella seitsme paiku puhkes Järva vallas naabrite vahel tüli, mis lõppes looma surmaga.

Kaklema läksid ühe talu peremees ja teise talu karjapoiss. Karjapoiss oli liikunud koos oma koeraga. Koer oli sattunud konflikti vahele ja rünnanud peremeest. Peremees avas käsirelvast tule koera poole. Koera tabas üks lask otse pähe. Peremehel oli kehtiv relvaluba.

Koera tulistamise täpne koht on teadmata, sest osapoolte tunnistused on erinevad. Peremees väidab, et koer suri tema maa peal ja rünnak oli ainult enesekaitse, kuna karjapoiss olevat koera talle kallale ässitanud. Karjapoisi väitel oodanud peremees teda aga teeotsal, et sooritada ettekavatsetud rünnak, mida tõestab ka relva kaasakandmine.

Konflikti puhkemise tagamaid ei soovinud kumbki osapool kommenteerida. Intsidendil puudusid tunnistajaid. Kui küsiti kommentaari teiste läheduses asuvate talude omanike käest, siis nemad väitsid, et Vargamäe talud on alati riius olnud.

Kokkuleppe puudumise tõttu on alustatud kohtuasja. Juhtunu tuleb arutusele Järva maakohtu 3. novembri istungil.

Autor: Oskar Suurorg