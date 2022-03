Gotlandil kohtusid Rootsi ja Soome kaitseministrid, kohe olid kohal ka Vene ründelennukid. Ekspert: „See oli poliitiline signaal”

Rootsi meedia kirjutas, et 2. märtsil rikkusid kaks Venemaa tuumarelvadega varustatud ründelennukit Rootsi õhupiiri, mis kestis umbes minut aega. Rootsi telekanali TV4 andmetel saatsid Rootsi õhujõud välja kaks JAS 39 Gripenit, et sissetungijad tuvastada ja pildistada. Anonüümsete allikate sõnul saadi niiviisi kinnitust, et Kaliningradist õhku tõusnud Vene lennukid olid varustatud tuumarelvaga.



Iseenesest ei ole Hurda sõnul suurt vahet, kas Vene lennukitel olid tuumarelvad peal või mitte. Oluline on hoopis piiri rikkumise kontekst. Samal ajal, kui kaks Vene lennukit Rootsi õhupiiri rikkusid, toimus Gotlandil Rootsi ja Soome kaitseministrite kohtumine, mille raames külastati Soome ja Rootsi kaitsevägede ühisõppust.