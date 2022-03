Liimets: Eestile on vaja nii õhu- kui ka merekaitset

Välisminister osales täna Bratislavas NATO idatiiva välisministrite kohtumisel, kus valmistuti järgmisel nädalal toimuvaks kõikide NATO välisministrite kohtumiseks. „Piiririikidena oleme eelkõige mures selle suure sõjalise invasiooni pärast, mida Venemaa alustas,” ütles Liimets ja lisas, et NATO idatiiva välisminisrite meelest on esmatähtis jätkata Ukraina tugevat toetamist.

Lisaks koordineeriti Liimetsa sõnul idatiiva riikide positsioone seoses juunis Madridis toimuva NATO tippkohtumisega. Idatiiva ministrid soovivad, et NATO eelpaigutatud heidutusest saaks tugevdatud kaitsehoiak, märkis Liimets. „Meie jaoks on tähtis, et need otsused, mis on NATOs idatiiva tugevdamiseks tehtud, on pikaajalised,” ütles Liimets.

Minister lisas, et räägiti ka sellest, et NATO-Venemaa suhted ei kehti varasemalt kokku lepitud kujul: NATO alusaktis kokku lepitul pole enam alust, kuna Venemaa on kõiki sätteid rikkunud. „On ka selge, et edasisi suhteid puudutavat on võimalik käsitleda siis, kui Venemaa on sõja lõpetanud, väed välja viinud Ukrainast ja aidanud sõjakahjude taastamisega,” lisas minister.

Detailseid kaitseotsuseid täna ministri sõnul ei tehtud, pigem oli tegu aruteluga sarnaste vajadustega riikide vahel, et soovid oleksid kõikide NATO välisministrite kohtumisel tugevamad ja mõjukamad. „Loodan, et kaitsealased otsused tulevad järgmisel nädalal,” ütles Liimets.

Liimets lisas, et Eesti loomulikult räägib siis kaitsehoiaku tugevdamisest. „Meile on vajalik nii õhukaitse ja merekaitse. Me kogu aeg tähtsustame neid ja selgitame, miks meile neid vaja on,” seletas Liimets.

Eesti korraldab homme ÜRO julgeolekunõukogu liikmelisusesse tagasivaatavat konverentsi, kuhu Liimets kutsus kõik Euroopa Liidu ja NATO välisministrid. Kohale tuleb Liimetsa sõnul ligikaudu viis välisministrit, sealhulgas Prantsuse, Läti, Leedu ja Ungari välisministrid. Eestisse tuleb homme ka Valgevene opositsiooniliider Svetlana Tsihhanovskaja.