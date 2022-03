Ossinovski hindab Kovalenko vahepeal omandatud keskerakondlikku eluhoiakut: see ei ole väärikas

Ka Indrek Saar ei kinnita, et keegi erakonnast oleks Ossinovskit survestanud. “Need on tema otsused, mida ta ise kujundab. Ta on piisavalt suveräänne inimene,” ütles Saar. Miks aga taheti teda panna ERR-i nõukokku? “Sellepärast, et ma olen seda valdkonda neli aastat kureerinud (Saar oli 2015.-2019. aastani kultuuriminister -toim),” ütles Saar ja lisas, et on enda hinnangul positsiooniks "märkimisväärselt kompetentne".