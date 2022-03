Valitsus ei kaota homme maskikohustust, nagu esialgu plaanis oli

„Oleme korduvalt näinud, kui salakaval ja järjekindel see viirus on. Seepärast peame olema kindlad, et iga leevenduse jaoks on aeg tõesti küps,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Teadusnõukoda soovitas, et maskikandmise kohustuse võib lõpetada, kui jõuame kollasele ehk keskmisele ohutasemele. Täna võtsimegi valitsusega vastu põhimõttelise otsuse seda teha. On tõenäoline, et võime kollasele tasemele jõuda juba järgmisel nädalal. Ka siis jääb soovitus rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis maski kanda, eriti riskirühmadel. Seni aga panen kõigile südamele, et palun olge ettevaatlikud ja kandke maski ning vaktsineerige. Koroonaviirus pole meie seast kuskile kadunud ja on endiselt nakkav.“