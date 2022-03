FOTOD | Balti õhuturbemissioon Ämaris jätkub Prantsusmaa hävitajatega

„Me täname belglasi eduka õhuturbemissiooni eest Ämari lennubaasis ning kinnitan, et Eesti ja Baltikumi elanikud on teie panuse eest äärmiselt tänulikud,“ ütles brigaadikindral Rauno Sirk pidulikul tseremoonial. „Suur au on tervitada oma kolmandal õhuturbe missioonil prantslasi ning meil on heameel, et olete tagasi. Euroopas käib sõda ning teie nelja kuu pikkune teenistus saab siin kindlasti olema väljakutseid täis.“